國發會：去年公建經費與達成率雙創新高 今年維持高水位 首重淨零轉型

國發會今 (22) 日宣布 112 年整體公共建設經費達 6787 億元，達成率 96.21%，執行數為 6531 億元，執行數、達成率都創下近 16 年來新高，今年淨零轉型是重點，將持續落實於公共建設計畫。

國發會今 (22) 日召開第 117 次委員會議，會中報告 112 年「整體公共建設計畫」執行情形。展望今年，國發會副主委高仙桂表示，公建金額可望持平，目標維持至少 95％以上，且強調淨零轉型為重點。

高仙桂指出，近年公共建設執行績效屢創新高，除了各部會成立公共建設推動會報及每月嚴密的列管追蹤，並按月在國發會委員會議及工程會督導會報協處執行之外，相關部會針對營建材料及勞動力供需現況，研提相關因應管控措施，分別對於國內營建物料採源頭控管，維持營造物料量足及價格穩定，並研提充實公共建設營建人力對策，降低缺工風險等等，都對促使公共建設持續加速推展貢獻良多。

高仙桂表示，展望 113 年，公共建設經費接近 112 年之經費規模，國發會強調除仍將設定年度經費達成率目標外，更應著重將淨零轉型落實於公共建設計畫，引導公建計畫於提報及審議階段均應納入淨零相關概念，兼顧公共建設穩健推動及體質調整，以有效提升公共建設執行效能及逐步達成 2050 淨零排放之長期目標。