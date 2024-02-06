〈貴金屬盤後〉非農澆熄3月降息希望 美元攀高 黃金期貨貶至一周低點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-06 06:32

強勁的非農就業報告澆熄了聯準會 (Fed) 在 3 月降息的希望，帶動美元走強，金價周一 (6 日) 跌至一周以來最低水平。

4 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 10.80 美元或 0.5%，報每盎司 2042.90 美元。根據 FactSet 數據，這是 1 月 29 日以來最低收盤價。

XS.com 市場分析師 Rania Gule 表示，強勁的就業數據「鞏固了對於春季尾聲之前利率將維持在高檔的看法」。

市場預期 Fed 將在 3 月會議上維持利率不變。在這樣的背景之下，美元指數周一攀至近三個月高點，至 104.41，令以美元計價的黃金承壓。

美國上周五 (2 日) 公布 1 月非農新增就業人口超出預期，達到 35.3 萬個，失業率則維持在 3.7%，接近 1960 年代以來最低水平。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周末接受 CBS 節目《60 分鐘》(60 Minutes)專訪時表示，Fed 官員試圖選擇正確的時機，來撤銷限制性貨幣政策，但 3 月不是最可能的時機或央行的基本情境。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周一也稱沒有必要太快降息，因為目前利率並沒有太過抑制經濟成長。

道富環球投資管理 (State Street Global Advisors) 首席黃金策略師 George Milling-Stanley 說，金價明顯走疲的任何跡象，都可能和「與美國經濟和失業率依舊比許多評論家還要更強的預期」有關。

他說，目前美國還是沒有出現許多人預期的經濟放緩跡象，鮑爾仍強調 Fed 不急於開始降息，這些都促使交易員和投資人調降他們對 Fed 何時採取行動的預期。

一直到上周的 Fed 會議之前，市場都對 Fed 即將在 3 月降息有著強烈的期望。然而 Milling-Stanley 現在認為 Fed 3 月行動的可能性似乎不大，5 月降息的希望也愈來愈小。不過，他也表示不應被過高的期望蒙蔽。「金價仍在我們所預期的範圍之內，依舊遠高於 100 日移動均線 1983 美元和 200 日移動均線 1965 美元。」