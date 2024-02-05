SIA：在去年下跌後 今年全球晶片銷售預估躍增13%

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-05 21:46

半導體組織周一 (5 日) 公布的年度銷售數據顯示，人工智慧 (AI) 需求的激增和汽車晶片的穩步成長，將有助於推動今年全球晶片銷售的反彈。

半導體產業協會 (SIA) 預測，全球晶片銷售額將成長 13.1%，達到 5953 億美元，而 2023 年銷售額估計下降約 8%。

SIA 執行長諾伊弗 (John Neuffer) 在接受《路透》採訪時表示：「AI 是一個超級強大的市場。縱觀全局，有很多積極的事情值得關注。」

SIA 產業統計和經濟政策總監卡薩諾瓦 (Robert Casanova) 表示，雖然汽車晶片今年開局緩慢，但預計該晶片市場仍將成長 6%。

去年，個人電腦和智慧型手機需求疲軟，對英特爾 (INTC-US) 和高通 (QCOM-US) 等晶片製造商造成影響，所謂「邏輯」晶片的銷售額成長了 1.1%，達到 1785 億美元。記憶體銷售額暴跌 29% 至 923 億美元，它是 SIA 追蹤的第二大類別。