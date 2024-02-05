SIA：在去年下跌後 今年全球晶片銷售預估躍增13%
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-05 21:46
半導體組織周一 (5 日) 公布的年度銷售數據顯示，人工智慧 (AI) 需求的激增和汽車晶片的穩步成長，將有助於推動今年全球晶片銷售的反彈。
半導體產業協會 (SIA) 預測，全球晶片銷售額將成長 13.1%，達到 5953 億美元，而 2023 年銷售額估計下降約 8%。
SIA 執行長諾伊弗 (John Neuffer) 在接受《路透》採訪時表示：「AI 是一個超級強大的市場。縱觀全局，有很多積極的事情值得關注。」
SIA 產業統計和經濟政策總監卡薩諾瓦 (Robert Casanova) 表示，雖然汽車晶片今年開局緩慢，但預計該晶片市場仍將成長 6%。
去年，個人電腦和智慧型手機需求疲軟，對英特爾 (INTC-US) 和高通 (QCOM-US) 等晶片製造商造成影響，所謂「邏輯」晶片的銷售額成長了 1.1%，達到 1785 億美元。記憶體銷售額暴跌 29% 至 923 億美元，它是 SIA 追蹤的第二大類別。
但今年，隨著雲端運算公司尋求建立更多的能力來執行此類軟體，科技巨頭瘋狂提供部署 AI 產品和服務，引發對輝達 (NVDA-US) 生產的先進晶片的需求激增。
AI 應用程式需要將大量圖形處理單元 (GPU) 組合在一起，並在其周圍安裝一系列其他類型的晶片才能實現所需的性能。AI 系統需要 SK 海力士製造的大量高頻寬記憶體和快速網路處理器來在之間移動資料。
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