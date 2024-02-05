美國國會研擬禁令草案 重挫藥明康德股價 並波及西方世界製藥商

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-05 19:28

關注中國問題的眾議院委員會上月底提出一項法案，限制聯邦政府資助的醫療服務提供者允許中國華大基因集團、無錫藥明康德和其他生技公司獲取美國人的基因訊息。

參議院也提出類似的立法，禁止聯邦機構與這些公司簽訂合同，並阻止政府與使用其設備或服務的公司簽訂合約。該法案在完成立法前還有很長的路要走。

藥明康德在上海和香港上市的股價聞訊下跌近 50%。香港上市股價周一 (5 日) 上漲 4%，而上海掛牌股價則下跌 4%。該公司表示與任何政府或其軍事機構沒有聯繫，並且其任何業務從未收集人類基因組數據。

根據官網訊息，無錫藥明康德由董事長兼執行長李革於 2000 年創立，李革擁有哥倫比亞大學有機化學博士學位，現已發展成為一家為西方公司提供早期藥物研發服務和合約製造的領先公司。

根據美國能源部科技資訊辦公室 2022 年的報告，勞倫斯利弗莫爾國家實驗室也在一個抗病毒實驗室計畫中使用藥明康德的服務，使用藥明康德合成的虛擬化合物。

該集團在美國也擁有大量業務，設有多個辦事處，其中包括新澤西州的一個實驗室測試設施，號稱在 2018 年成為美國「最大」藥物開發測試實驗室之一。根據其官網，該公司在美國提供的服務包括細胞和基因療法製造以及生物製劑測試。