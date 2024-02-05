〈財報〉泰森食品上季業績超過預期 但牛肉業務轉虧

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-05 21:21

泰森食品 (TSN-US) 周一 (5 日) 公布第 1 季營收和獲利超出市場預期，這是隨著通膨擔憂緩解，對其肉類產品的需求開始復甦的初步跡象。

去年由於通貨膨脹居高不下，消費者嚴控在昂貴肉類產品上的支出，但食品雜貨價格開始從高峰回落。

話雖如此，泰森食品表示，在去年關閉美國雞肉工廠後，該公司正在繼續評估其營運情況。

泰森食品財務長泰森 (John R. Tyson) 在接受採訪時表示：「第 1 季取得的出色成果和我們的業務成果影響了我們的想法。但我們會繼續評估所有選擇。」

由於美國牛隻供應有限，泰森食品本季整體調整後營業收入下降 9.2%。

其最大的牛肉部門本季調整後營業虧損 1.17 億美元，去年同期調整後營業獲利 1.29 億美元。

在價格上漲 10.5% 的推動下，該部門銷售額成長了 6.3%。然而，成交量卻下降了 4.1%。

去年在美國雜貨店的售價創下歷史新高的雞肉業務，據傳價格已下降約 4%，而銷量則下降 1.5%。

去年，該公司一直在關閉養雞廠、整合業務並裁員以降低成本。雞肉業務調整後營業收入較上年同期成長近 150%，達到 1.92 億美元。

泰森食品的豬肉部門銷量較去年同期成長 7.7%；而其生產 Ball Park 熱狗和 Jimmy Dean 香腸的預製食品部門銷量成長了 2.5%。

該公司調整後每股獲利為 69 美分，高於分析師預期的 41 美分。

根據 LSEG 數據，這家美國肉類加工商淨銷售額成長 0.4% 達 133.2 億美元，超過分析師預期的 132.7 億美元。