為人類食用布局？肉類巨頭泰森進軍昆蟲蛋白產業

泰森食品公司 (TSN-US) 首次進軍昆蟲蛋白產業，這家肉類巨頭尋求業務多元化。

泰森食品周二 (17 日) 表示，同意購買總部位於荷蘭 Dongen 的 Protix BV 的股份，為其擴張提供資金。兩家公司還將組成一家合資企業，建造和經營一家美國工廠，生產昆蟲粉和油，這些產品通常用於魚飼料和狗糧。這項交易的財務條款並未揭露。

泰森財務長 John Tyson 受訪時表示：「這是一個價值數十億美元的行業機會，具有巨大的增長潛力，我們認為 Protix 是這一領域的領導者。」

Tyson 說：「從長遠來看，動物飼料中含有昆​​蟲蛋白可能是真實存在的，並且對人類、地球和動物都有好處。」

Protix 已經向寵物食品製造商雀巢公司和瑪氏公司供應昆蟲蛋白。這家公司成立於 2009 年，與泰森食品的合作將擴大國際業務。

Protix 執行長 Kees Aarts 表示，美國工廠要到 2025 年才能完工。他表示，新工廠的規模將是荷蘭現有工廠的四倍。

雖然 Protix BV 生產的昆蟲製品主要用於供應寵物，但公司未來也希望能把昆蟲蛋白端上人類的餐桌，取代畜禽肉製品，減少碳排放。

泰森進軍動物食品昆蟲生產領域是一個跡象，表明這家肉類巨頭也可能正在計畫生產可供人類食用的昆蟲。在歐洲，一種由蟋蟀粉製成的添加劑已經進入披薩、義大利麵和穀物食品中。