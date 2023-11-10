牛群數量減少 美國減少牛肉出口 壓縮泰森食品獲利率

今年美國的牛肉進口量創歷史新高，而在牧場主將美國在養牛隻削減至數十年來最低水平後，出口量減少，泰森食品 (TSN-US) 等肉類公司的獲利率遭到壓縮。

經過多年的乾旱，飼牛用牧草生長不足，牛隻數量下降，導至美國牛肉價格飆升。進而刺激企業進口較便宜的牛肉，並減少出口給中國、日本和埃及等買家。

分析師預計，美國牛肉需求下降和牛隻成本上升，將導致泰森最大的牛肉業務本季利潤率今年首次出現負值。該公司屠宰美國約 85% 飼穀肥牛的 4 家加工商之一。

美國農業部 (USDA) 預計，美國今年牛肉出口排名，將從 2022 年的全球第二大牛肉和小牛肉出口國跌至全球第四大。

政府數據顯示，預計 2022 年美國牛肉出口量將下降 14% 至 30 億磅，約 140 萬噸，為 2020 年新冠疫情擾亂肉類加工和國際貿易以來的最低水準。預計到 2024 年時由於牛隻供應緊張，美國產量將進一步下降，出口量預計將降至 28 億磅，創 8 年新低。

德州牛肉生產商邦茲 (Pete Bonds) 表示，泰森、嘉吉和 JBS 等美國牛肉出口商面臨價格上漲和美元走強的「雙重打擊」，這使得美國產品對其他國家的吸引力下降。

他說，「這個產業的未來不在美國，」「而是在海上。」

高盛分析師表示，對泰森食品來說，美國出口業務的損失加劇了牛肉價格上漲帶來的獲利壓力。泰森的美國牛肉出口獲利通常高於國內銷售。

高盛預測泰森牛肉業務的獲利率將從一年前的正 8% 降至負 1.1%。泰森食品今年第 2 季調整後獲利率為 0.2%，第 3 季調整後獲利率為 1.6%。

泰森食品執行長金恩 (Donnie King) 8 月警告，牛隻庫存量低導致出口市場狀況困難。1 月美國肉牛在養數量為 1962 年以來最少。

泰森食品一直在裁員，因為其牛肉、雞肉和豬肉部門陷入困境，高價格促使一些美國人減少吃牛肉。該公司周四 (9 日) 表示，將關閉佛羅里達州和南卡羅來納州的兩家工廠，那裡有數百名工人切割和包裝肉類。

分析師表示，肉類加工商可以利用進口來幫助應對美國牛肉的低利潤和高價格。業者經常從澳洲和紐西蘭等國家進口瘦牛肉，與美國的肥牛肉混合製作漢堡。

USDA 周四在每月報告中調升 2023 年和 2024 年牛肉進口預測。美國駐巴拉圭大使館表示，美國下個月將在 25 年重新開放巴拉圭牛肉進口。

政府數據顯示，1 至 9 月美國進口牛肉總額年增約 6%，其中澳洲進口量成長 49%。

專研畜牧業的牲畜行銷資訊中心主任麥庫拉克 (Katelyn McCullock) 表示，預計 2023 年美國牛肉進口量將達到創紀錄的 37 億磅，超過 2015 年 34 億磅的歷史新高。她表示，2024 年進口額預計將增加至 42 億英鎊，再創新紀錄。

她指出，「牛肉零售價格已經創歷史新高。」「由於今年國內供應面臨大幅下降，進口牛肉有助於緩解潛在的漲價。」

分析師表示，從墨西哥進口的活牛也自去年的下降反彈，其中一些先被放入美國飼養場，然後再被送往屠宰場。

生產商和分析師表示，美國牧場主尚未開始重建國內牛群，全國半數以上的牛隻生活在持續異常乾旱的地區。截至 10 月 1 日，美國飼養場的小母牛或年輕母牛的數量比一年前增加 1.3%，這代表生產者正在將它們育肥以供屠宰，而不是將它們留在農場繁殖。