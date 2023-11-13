〈財報〉價格下滑+需求減緩 泰森食品預測明年銷售低於預期

美國肉類加工商泰森食品 (TSN-US) 周一 (13 日) 預測其下個財年收入低於華爾街預期，因雞肉和豬肉價格下跌以及牛肉產品需求放緩，第 4 季銷售額未達預期。

該股在周一盤前交易下跌 4%。

由於食品價格上漲和利率上漲給家庭預算帶來壓力，部分美國消費者一直在減少肉類購買。

持續的乾旱和高昂的勞動成本導致美國牛群減少等長期不利因素，進一步壓縮了食品公司的利潤率。

泰森食品表示，其最大部門牛肉業務的銷量在截至 9 月 30 日當季下降了 6.7%，而價格上漲了 10.2%。

該公司 2023 財年購買牛隻加工成牛肉的成本，比前一年增加約 21 億美元。

泰森食品表示，2024 財年由於美國牛肉供應緊張，預期牛肉部門業績將在調整後營運虧損 4 億美元至損益兩平之間。

相反的是，由於客戶從高端蛋白質轉向更便宜的替代品，本季雞肉銷量成長 1.7%。但泰森食品的雞肉價格本季下跌 9.2%。

該公司預計 2024 財年的總銷售額將與去年的 528.8 億美元持平。根據 LSEG 數據，分析師平均預期銷售額為 544 億美元。

該公司第 4 季銷售額下降 2.8% 至 133.5 億美元，低於分析師平均預期的銷售額 137.1 億美元。

然而，該公司的調整後獲利為每股 37 美分，高於分析師平均預期的 29 美分。

按銷售額計算的美國最大內品加工公司泰森食品一直在裁員並關閉雞肉加工廠以控制成本。市場傳言該公司計劃出售其中國家禽業務。

財務長泰森 (John R. Tyson) 表示，該公司在中國的業務「一切如常」。在被問及肉類加工商是否會關閉更多美國工廠時，他說「我們將繼續評估一切」。