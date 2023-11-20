Stellantis將與義大利政府深入談判提高汽車產量

飛雅特母公司 Stellantis (STLA-US) 將於下個月開始與義大利政府進行深入談判，為該國汽車業敲定一項廣泛協議，包括提高國內產量目標。

Stellantis 執行長塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 和義大利工業部長烏爾索 (Adolfo Urso) 今年稍早表示，雙方正在制訂一項協議，將該汽車製造商的義大利年產量提高到 100 萬輛，但沒有具體說明時間表。

鳥爾索辦公室周一 (20 日) 表示，在與 Stellantis 進行初步討論後，正式談判將於 12 月 6 日開始；工會、地方政府和汽車遊說團體 ANFIA 也將參與其中。

Stellantis 是飛雅特、愛快羅密歐和標緻等品牌的母公司，2021 年和 2022 年在義大利生產的汽車和貨車不到 70 萬輛。根據預測，今年產量只會略有增加。

飛雅特克萊斯勒於 2021 年初與法國 PSA 合併成立 Stellantis。上次在義大利生產超過 100 萬輛汽車是在 2017 年。

工業部表示，會談還將重點關注加強研發活動、投資創新車型、對工人進行再培訓以及幫助汽車零件供應商將生產轉向新車。

義大利唯一的大型汽車製造商 Stellantis 發言人周一表示，該集團重申對義大利的堅定承諾，並願意創造條件，使其成為其戰略的核心。

Stellantis 重申，整體協議取決於義大利政府採取的一系列措施，包括延後或取消研擬中針對污染物車輛排放的 Euro 7 法規、電動車銷售激勵、充電網路發展和降低能源成本。