通用汽車與Stellantis投資新創公司開發電動車磁鐵 降低對中國依賴

通用汽車與Stellantis投資新創公司開發電動車磁鐵。（圖：REUTERS/TPG）
通用汽車與Stellantis投資新創公司開發電動車磁鐵。（圖：REUTERS/TPG）

通用汽車 (GM-US) 和 Stellantis (STLA-US) 周三 (8 日) 表示將投資新創公司 Niron Magnetics，以開發不含稀土的電動車磁鐵，因為汽車產業一直想遏制對中國的依賴。

兩家汽車製造商加入 Niron 最新一輪 3300 萬美元的融資，並計劃合作幫助開發不含稀土的永磁體。如果成功，這將重塑這些材料在向電動車過渡中的使用方式。

Niron 執行長 Jonathan Rowntree 在電話中告訴記者：「永磁體是無名英雄，是車輛無數零件的重要組成部分。」「它們對通用汽車影響最大的是未來電動車的傳動系統。如今大約 90% 的稀土磁體供應依賴中國。」

中國於 10 月宣布，為了保護國家安全，將要求某些石墨產品獲得出口許可，這些產品也用於電動車。

兩家公司沒有透露 Niron 輪融資的財務條款，但一位不願透露姓名的知情人士表示，通用汽車投資了 700 萬美元，Stellantis 投資了 500 萬美元。

GM Ventures 總裁 Anirvan Coomer 表示：「我們相信 Niron 的獨特技術可以在減少電動車引擎中的稀土礦物方面發揮關鍵作用，並幫助我們進一步擴大北美電動車供應鏈。」

永磁體本質上是電動車的電機，有助於將動力轉化為運動。

電動車馬達的零件通常由铽、鏑、镨和釹等稀土礦物製成，這些礦物價格昂貴，目前幾乎全部在海外加工。

Stellantis Ventures 管理合夥人 Adam Bazih 表示：「利用豐富的商品材料製造強力磁鐵，可以將新生產與稀土礦開發脫鉤，並降低整體環境影響。」

總部位於明尼阿波利斯的 Niron 表示，它相信其氮化鐵磁鐵（其品牌為「清潔地球磁鐵」）比由釹和镨製成的傳統永久磁鐵更具磁性。

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