〈焦點股〉美科技股漲勢犀利 國內3檔海外ETF改寫新天價

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-05 12:56

社群網站龍頭 Meta(META-US) 去年第四季獲利翻逾 2 倍，本季營收成長預測也超出華爾街預期，同時公告史上首次發放股息，以及額外 500 億美元的庫藏股計畫，市場大開資金派對，Meta 股價持續飆漲 20%，市值一夕暴增約 2000 億美元，創美股史上最強紀錄；亞馬遜 (AMZN-US) 去年第四季獲利優於預期，財報也展現了在零售及雲領域的領先地位及創新能力，股價也續漲 7%。

台股掛牌的 ETF 族群今天普遍走低，但連結美國科技股的海外 ETF 逆勢獲買盤撐腰，其中，00757 站穩 70 元之上，今天股價勁揚超過 2%，盤中最高來到 72.3 元；00662 亦呈量價齊揚，最高來到 71.2 元，漲幅超過 1%；00830 同步漲逾 1%，最高來到 38.18 元；00646 同樣表現不錯，上漲約 1%，最高來到 48.44 元。

以 4 檔海外 ETF 資產規模來看，截至 2/2 止，00662 以 231 億元穩居冠軍，00757 近月快速成長，規模已達 165 億元，00646 則以 160 億元緊追在後，00830 約 137 億元排名第四。