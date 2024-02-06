「假訊息」成全球最嚴重風險 富邦金蔡明興：防詐、阻詐是重要課題

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-06 09:49

內政部警政署統計，2023 年 1-10 月詐欺犯罪件數高達 3 萬 762 件，較前一年同期增加 7,000 件，增幅超過 29%，且詐騙的方式也漸趨多元，包括網路詐欺、電信詐欺、其他詐欺等各類型都呈現等比例增加趨勢，其中又以「投資詐欺」增加最多，達 3,748 件，增幅超過 71%。年關將至，春節期間亦是詐騙高峰期，富邦金控 (2881-TW) 貼心提醒民眾「3 不策略」：「不隨意加入陌生群組」、「不聽信來源不明資訊」、「不使用非官方投資平台」，謹慎防詐，守護財產。

金融科技對民眾帶來更多的生活便利，卻也造成新興詐騙手法層出不窮，導致詐騙案件頻傳，富邦金控在 2023 年 4 月起宣布啟動金控暨子公司偽冒案件應變團隊，積極應對各型態案件，展現打擊詐欺犯罪的強力態度與決心，去年度已主動執行 299 件偽冒案件之檢舉下架作業 (包含釣魚網站、偽冒 APP 及社群平台偽冒案件)，以保護客戶資訊及財產安全。

富邦金控董事長蔡明興表示，世界經濟論壇 (World Economic Forum)《2024 年全球風險報告》分析，未來兩年最嚴重的全球風險將是「錯誤訊息和假訊息」(Misinformation and disinfomation)，「網路安全」(cyber security) 也落在第四大風險，顯示防詐、阻詐已是全球需共同面對的重要課題，富邦金控將從自身做起，採取積極行動守護客戶安全，帶動社會正向循環。

富邦金控將客戶安全視為首要任務，為有效遏阻偽冒案件發生，秉持反詐策略最高原則「客戶零接觸 (Zero Touch) 偽冒資訊」，於發現偽冒案件之第一時間立即進行查處，從源頭阻止詐騙資訊繼續流竄，降低民眾接觸到偽冒案件之可能性，並整合各子公司的資安量能及相互支援的運作優勢，打造偽冒案件應變團隊，透過全球性外部偽冒網站 / 行動偵測網路輿情系統落實網路巡邏，有效監控、檢測非官方架設之釣魚網站、偽冒 APP 或社群平台帳號等案件，迅速執行封鎖及關閉，全力防堵非法案件。