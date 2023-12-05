慧洋-KY 11月營收連14黑 自結獲利年減近4成

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公布 11 月合併營收為 15.24 億元，月減 5.79%，年減 11.17%，終結連 3 月回升，更呈現連 14 個月較去年同期下滑；慧洋同步自結 11 月稅前盈餘 1.71 億元，年減 39.28%，每股盈餘 (EPS)0.23 元，慧洋表示，因船舶租金為預收，11 月下旬的租金漲幅將遞延至 12 月陸續反映。

慧洋前 11 月合併營收 152.3 億元，年減 34.89%，前 11 月稅前盈餘 22.88 億元，年減 78.16%，每股盈餘 3.07 元，其中，11 月因新台幣和日圓升值而產生匯兌損失約 252 萬美元 (約新台幣 7800 萬元)。

由於巴拿馬運河乾旱問題趨於嚴峻，每日可通過船舶數量下降，導致船舶週轉天數增加，加上第四季進入美洲穀物出貨、冬季煤炭補貨忘記，市場需求大增，推升連動散裝船的 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 和中小型船舶運價上漲，其中，巴拿馬型 BPI 指數自 10 月底 1534 點攀升至 2219 點，漲幅達 45%，慧洋現貨船營運可受益。

慧洋說明，持續進行船隊汰舊換新政策，11 月處分 1 艘 Small Handy，預計 12 月再處分 2 艘，全年共處份 14 艘舊船。

同時，慧洋近日董事會已通過 3 艘新船採購案，將以每艘不超過 330 萬美元，分別向日本尾道造船 Onomichi Dockyard 購入 2 艘 Handy、名村造船 Namura 購入 1 艘 Handy，皆是符合最新環保法規的節能新船，有助擴大慧洋船隊競爭優勢。

展望後市，慧洋指出須審慎因應全球政經局勢變化，以及中國經濟復甦腳步，但隨著歐盟將於 2024 開徵碳關稅，預料節能船隊的競爭優勢將於明年擴大。