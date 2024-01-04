慧洋-KY 12月獲利年增10倍 EPS 1.36元

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (4) 日公告去年 12 月合併營收為 17.66 億元，月增 15.91%，年增 17.72%，終結連 14 個月衰退，營業利益 6.79 億元，年增 128.1%，稅前盈餘為 10.15 億元，年增 1043.69%，每股稅前盈餘 (EPS)1.36 元，而去年全年稅前盈餘為 33 億元，年減 68.83%，稅前 EPS 4.42 元。

慧洋指出，12 月本業受惠散裝中小型船舶指數和運價均維持在高檔，挹注單月營業利益率達 38%，創去年單月最高表現。

而就全年來看，去年慧洋合併營收 169.95 億元，年減 31.78%，營業利益 34.76 億元，年減 69.69%，稅前盈餘 33 億元，年減 68.83%，全年平均營業利益率為 20%。

慧洋去年積極優化船隊運力，共交付 7 艘節能新船，並處分 14 艘非節能船舶，預計今年船舶布局政策維持與 2023 年一致，除持續訂造節能船舶，將視市場行情處分非節能船舶，全年將交付 4 艘新船，另有 11 艘新造船訂單。

面對全球局勢變化，紅海危機等可能擴大至地中海一帶航線，慧洋表示已建議租家繞道航行，自營船隊也避免前往相關區域。

此外，2024 年歐盟將開徵碳稅，且第一年度營運碳強度指標 (CII) 將公布，慧洋預期未來散裝市場對節能船需求將持續攀升。