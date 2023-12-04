〈焦點股〉BCI月漲228% 買盤簇擁散裝股 8檔漲逾半根停板

散裝大型船舶運價近來狂飆，激勵波羅的海海峽型 (BCI) 指數上周五最新報價續漲 10.8%，創 2021 年 10 月下旬以來新高，多檔散裝航商股價揚帆衝，正德 (2641-TW)、四維航 (5608-TW)、志信(2611-TW) 和中航 (2612-TW) 漲停鎖死，裕民 (2606-TW) 和台航 (2617-TW) 漲幅 8% 上下，慧洋 - KY(2637-TW) 漲超過 6%，並帶動整體航運業成交占大盤比重，一舉回升至 7% 左右，高於日前僅不到 5% 水準。

BCI 最新報價為 6237 點，創 2021 年 10 月下旬以來新高，反映近來海岬型船日租金衝破 4 萬美元的熱況，並帶動 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 日漲 8.68%，衝破 3000 點關卡。

統計近一個月來，BCI 漲幅達 228%，BDI 漲逾 120%，波羅的海巴拿馬 (BPI) 指數和波羅的海超級靈便型 (BSI) 指數受到連袂帶動，也分別較上月漲超過 50%、30%，此主要反映巴拿馬運河乾旱的影響，以及中國加大回補原物料庫存所需。

航商統計，巴拿馬運河乾旱一個月目前約影響 100 艘船舶通過，因此，已造成全球多家指標航商確定加收通行附加費，以降低營運成本。

物流業預估，若巴拿馬運河乾旱狀況持續下去，不排除明年農曆年過後恐使每日可通行船舶數較過往的正常數量腰斬。

另一方面，隨著中國政府近來推出一系列振興經濟措施，中國粗鋼減產幅度低於預期，法人分析，中國基礎建設需求有望逐漸升溫，尤其中國鐵礦砂港口庫存仍位處低位，第四季鐵礦砂運輸需求平穩，支撐近期散裝運價水準。