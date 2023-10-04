慧洋-KY前三季獲利年減約8成 EPS 2.48元

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (4) 日公告 9 月合併營收為 13.05 億元，月增 5.2%，年減 30.31%；前三季合併營收近 121 億元，年減 38.46%，自結營業利益 19.64 億元，年減 79.96%，累計稅前盈餘 18.54 億元，年減 80.49%，每股盈餘 (EPS)2.48 元。

而慧洋 9 月自結營業利益 2.37 億元，年減 65.7%，稅前盈餘 3.21 億元，年減 54.17%，EPS 0.43 元。

慧洋表示，BDI 指數在 8 月中旬後開始回升，主要因巴拿馬運河乾旱，使該區域船舶周轉率下降，又逢美洲穀物和澳洲煤礦出貨旺季，在指數和運價反彈下，帶動 9 月營收成長，營業利益率也較上月的 6% 回升至 18%。

另一方面，慧洋 9 月董事會通過船舶處分決議，並於 10 月 2 日補充公告，將以總價 6100 萬美元處分 2 艘海岬型船舶，預計處分利益約 2200 萬美元。

展望未來，慧洋維持樂觀審慎態度，第四季處美洲穀物和澳洲煤礦等出貨旺季，看指數和運價維持在一定水準之上，今明兩年將依市場價格積極處分舊船，同時打造中小型節能新船，目前所有新造船訂單皆為 NOx 第三期環保節能船，尚有 13 艘未交付。