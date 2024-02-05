〈台幣〉重挫逾1.5角低見31.4元 創2周來低點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-05 09:36

即將進入農曆春節，台股今 (5) 日為兔年封關日，不僅早盤加權指數偏弱整理，一度跌破萬八關卡，新台幣更是重貶達 1.57 角，最低來到 31.4 元價位，創 2 周來低點，貶幅逼近 0.5%，成最弱亞幣。

由於美國就業數據意外強勁，美元指數 (DXY) 上周五強彈，升至近 7 周高位，新台幣今日以 31.34 元、貶值 9.7 分開出反映後，隨即快速走貶，低見 31.4 元。

而除了台北匯市見到一波資金匯出壓力，日圓、泰銖早盤也貶值 0.25% 之上，星元和韓元貶值近 0.2%，人民幣和港幣處平盤附近。

法人指出，據芝加哥商品交易所集團的 FedWatch 工具，聯準會 3 月降息的機率降至 20.5%，甚至連 5 月降息的機率從 91.6% 大減至 61.4%。