龍喜為著「利」 一銀推優利定存 美元最高享5.18％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-01 19:13

第一銀行自即日起至 2 月 29 日止推出「龍喜為著利」新資金優利定存專案，精選美元、澳幣、加幣及人民幣四大幣別，3 個月及 6 個月二種存款天期，供客戶視資金配置選擇，符合專案條件各幣別可分別享有優惠年利率最高 5.18％、3.28％、4.38％及 2.28％，是存放過年紅包的好去處，限時 1 個月的外幣定存高利好康錯過不再。

一銀表示。凡專案期間自其他銀行匯入或新臺幣換匯之外幣新資金，金額達最低門檻即可享有專案優惠利率及匯入手續費優惠；本專案不限個人戶或公司戶，為讓大額客戶更好入手，此次調降起存金額門檻，美元、澳幣、加幣 5 萬元及人民幣 10 萬元，即可享有專案天期 3 個月及 6 個月之優利，且無承作金額上限，是短期資金停泊的理想選擇。