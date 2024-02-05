創意先進製程案件遞延 外資降評、目標價砍至1230元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-05 12:20

ASIC 業者創意 (3443-TW) 召開法說會後，各家外資出具報告指出，創意今年受先進製程案件重新設計，影響營收認列遞延，包括營收、毛利率與獲利展望皆遠低於市場預期，外資多維持中立、賣出評價，目標價最低砍至 1230 元。

創意今日受法說會利空消息衝擊，股價跳空重挫殺至跌停板，暴跌 155 元至 1435 元，下探三個月來新低，成交量午盤前就超過 8000 張，成交值為全台股第三，僅次於母公司台積電 (2330-TW)、緯創 (3231-TW)。

外資說，創意大客戶包括 SK Hynix、盛科通信 (Centec) 持續庫存調整，加上微軟 (MSFT-US) 的 ASIC 新專案遞延導致 NRE 營收增長放緩，預估 2024 年營收年增個位數，遠低於市場預期的雙位數、甚至是 24-25%。

另外，創意 2022-2023 年毛利率已從 34.7% 下降到 30.4%，外資預估，創意 2024 年毛利率恐再降至 27.4%，主要因今年 NRE 營收僅年增個位數，與去年相當，但量產因認列較多 TK2/TK3 項目的營收，影響整體毛利率，預期明年才有機會回升到 27.7%。