半導體大廠法說登場、新光金增資爭議、美國科技巨頭財報周 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-03 12:29

半導體大廠本周陸續召開法說會，包括聯發科、聯電、日月光以及旺宏等，各家大廠都在法說會釋出財報以及最新展望；新光金增資爭議不斷，再發 4 點最新聲明；美國科技巨頭於本周公布財報，包括美超微、AMD、亞馬遜、蘋果與 Meta 等，以下為本周大事回顧：

〈聯發科法說〉手機需求趨緩 Q1 營收持平至季減 6%

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 周三 (31 日) 召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，歷經上季強勁的手機晶片庫存回補需求後，第一季營收估較上季持平至季減 6%，但較去年同期呈現強勁成長。另外，今年旗艦級手機晶片市佔率與業績將持續攀升，相關業績會有強勁的雙位數成長，且 AI 也會進一步導入汽車等終端裝置，看好 2024 年將是公司下個成長階段的開始。

不過受惠旗艦手機晶片出貨攀升，產品組合優化，帶動毛利率回升至 48.3%，連帶提升單季稅後純益達 257.13 億元，每股稅後純益 16.15 元，雙創五季來新高，累計全年每股稅後純益為 48.51 元，為歷史第三高。

〈聯電法說〉Q1 晶圓出貨微增 2-3% 全年看法審慎樂觀

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 周三 (31 日) 召開法說會，公司表示，今年第一季因季節性因素，產能利用率估小幅下滑，晶圓出貨量小幅成長 2-3%，毛利率拚持穩 30%，全年則審慎樂觀看待。針對與英特爾 (INTC-US) 合作，公司表示，雙方在 12 奈米 FinFET 製程合作，可利用雙方互補優勢，擴大潛在市場，同時大幅加快技術發展時程，預期 2025 年將完成 PDK(流程設計套件)，並在 2026 年進入試產。

受客戶持續調整庫存影響，稅後純益降至 132 億元，季減 17.4%，年減 31%，每股稅後純益 1.06 元，下探 10 季低點，累計全年每股稅後純益 4.93 元。

〈日月光法說〉庫存調整 Q2 結束 全年營運重返成長

受惠測試業務維持高檔，加上 EMS 代工業務進入旺季，稅後純益 93.92 億元，季增 7%，年減 40%，每股稅後純益 2.18 元，為一年來新高，全年累計達 7.39 元，為歷史第三高。

〈旺宏法說〉Q1 市況還未起飛 整體市場價格持穩

NOR Flash 業者旺宏 (2337-TW) 周二 (30 日) 召開法說會，總經理盧志遠坦言，第一季市況未能起飛，預期將是營運谷底，且如果庫存調整的速度不夠快，今年也不會是個太好的年，至於價格方面，NOR/NAND Flash 價格均持穩。

受產能稼動率低迷、提列存貨跌價損失等影響，單季稅後虧損 10.07 億元，下探 2015 年第四季來低點，每股稅後虧損 0.54 元，全年累計虧 0.92 元。

新光金 4 點聲明：增資新壽僅是手段 籲大股東謹言慎行

對於大股東吳東進再度發聲，新光金 (2888-TW) 經營團隊周一 (29 日) 晚間也發出四點聲明，強調新光金增資新光人壽僅是手段，新壽能在 2026 年接軌 ICS 前的 RBC 達標 200% 才是目的，公司從未反對或阻礙對人壽子公司的增資，應把向股東拿錢作為最後選項；經營團隊也呼籲大股東身為公司名譽董事長，應謹言慎行，自律自重。

美超微調升營收財測 再度引爆 AI 熱潮 股價創新高

人工智慧 (AI) 伺服器製造商超微電腦公司 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 公布井噴式的上季業績，大幅高於華爾街預期，調升全年營收財測。根據 LSEG 的數據，客戶包括 NASA 和日本 NEC 的該公司將 2024 財年營收財測範圍從 100 至 110 億美元調升至 143 至 147 億美元，高於分析師預期的 115.1 億美元。

AMD 上調 AI 晶片銷售前景但財測遜色 盤後股價崩 6%

儘管上調人工智慧 (AI) 晶片銷售前景，處理器晶片大廠超微 (AMD) 2024 年第一季財測保守遜色，受此利空打擊，AMD (AMD-US) 盤後股價崩逾 6%。 AMD 預估第一季營收預計約 54 億美元，上下浮動 3 億美元，遜於分析師預期 (約為 57.7 億美元)。

Meta 獲利翻逾 2 倍 史上首次發放股息 盤後股價飆超 14%

由於廣告業務增速勝過對手 Google，社群網站龍頭 Meta(META-US) 週四 (1 日) 宣布去年第四季獲利翻逾 2 倍，加上本季營收成長預測超出華爾街預期，公告史上首次發放股息，以及額外 500 億美元的庫藏股計畫，市場反應歡聲雷動，推動 Meta 盤後股價飆升超 14%。

蘋果 Q1 營收睽違一年重返成長、中國市場續疲 盤後跌逾 2%

蘋果 (AAPL-US) 周四 (1 日) 盤後公布 2024 會計年度第 1 季財報優於預期，且營收睽違一年重返成長，但最重要之一的中國市場銷售疲軟，表現遠不及預期。消息公布後，蘋果盤後股價下跌。

亞馬遜 Q4 業績超乎預期 Q1 財測強勁 激勵盤後漲 8%