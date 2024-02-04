基金交割電子化 一銀搶在封關日啟用「交割指示傳送平台」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-04 09:23

為提升作業自動化、簡化人工處理，第一銀行積極參與信託公會規劃、集保建置的「交割指示傳送平台」，率先於農曆春節前的封關日、明 (5) 日正式上線使用，將以電子化方式辦理基金交割指示，大幅提升整體效率和自動化作業，正式向人工交割方式告別。

一銀說明，鑑於集保傳輸平台已建置完成，並獲金管會同意投信公司與保管銀行間透過「交割指示傳送平台」辦理交割的指示，一銀完成系統相應設定和調整，將於 2 月 5 日與投信公司正式上線使用，以達到傳輸單一化、傳檔彈性化、文件電子化、服務擴大化、自動化、降低人力和提升作業效率等效能。

信託公會說明，國內證券投資信託基金蓬勃發展，基金規模不斷增長，基金投資標的和投資區域趨於多樣又廣泛，為符合法令要求，投信及保管銀行間之交割指示作業日益繁複，投信需將交割指示交給保管銀行、保管銀行再進行交割，過去以人工作業及傳真的交割指示方式，費時費力且不符效益，確有改進必要。

傳統保管銀行與投信公司的交割作業，在去年 7 月系統建置完成後，改由透過「交割指示傳送平台」運作，將可大幅提升效率並節省相關的人力物力成本，可說是提升保管銀行作業效率的重要里程碑。