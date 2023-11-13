第一銀行好薪情 年終逾7個月、加薪上看7%

進入歲末年終，多家金控、銀行業者紛紛提出加薪計畫，第一銀行今 (13) 日宣布，明年發放的年終獎金 (總獎酬月數) 可望超過 7 個月，且規劃全面加薪 4%，再加上升等晉級、滿級的獎勵金，整體調薪幅度上看 7%，優於市場水準。

第一銀行上週末歡慶 124 週年行慶並舉辦「員工登山健行活動」，第一銀行董事長邱月琴在台北場活動公布關於明年獎金、加薪的好消息，並期許再創佳績。第一銀行指出，今年以來獲利表現亮眼，截至 10 月底稅前淨利已突破 235 億元，為與同仁共享努力打拚的成果。

第一銀行表示，為響應國家婚育政策，除提供各項優於法令假別及生育津貼，第一胎 10 萬元、第二胎起每胎 15 萬元，生雙胞胎一次最高可以領 30 萬元，另有提供「結婚津貼 3 萬元」、「孕期交通津貼 1 萬元」，讓懷孕同仁於妊娠後期享有計程車費用補助，藉由舒適的交通工具降低通勤風險。

對於進行人工生育療程之女性同仁，第一銀行在今年提供了公股銀行首創的「人工好孕假」，每年度可享有 2 日且支給全薪，也可以按小時彈性請假來符合同仁實際需求，此假別的命名除了體恤女性同仁在孕育新生命過程中的辛勞，更代表了對同仁的支持與祝福。