〈緯創旺年會〉執行長林建勳：AI今年將有三位數成長 PC則小幅成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-02 19:06

緯創 (3231-TW) 旺年會今 (2) 日盛大登場，執行長林建勳會前接受媒體訪問表示，AI 才剛開始發展，今年緯創 AI 方面會有三位數的成長。至於 PC 方面，林建勳則指出今年會小幅成長。林建勳說，我們有信心今年會交出比去年更好的成績。

林建勳表示，AI 目前仍處於剛開始發展的階段，未來幾年都會高度發展，而緯創在 AI 相關產品將會有三位數的成長。林建勳也強調，AI 方面不是只有緯創成長，整個產業都會快速成長。

至於 PC 方面，林建勳認為，去年已經是 PC 市場的谷底，今年的動能來自於換機潮，且在 Windows 升級的情況下，企業用戶啟動換機，帶動 PC 今年小幅成長，明後年會更顯著。AI PC 部分，林建勳則表示，今年剛起步，明年開始會有比較大的動能。整體而言，林建勳看好 PC 的長期發展。

印度卡納塔卡省大中型企業廳長 M. B. Patil 昨 (1) 日在自己的社群平台 X 上宣布，緯創斥資 150 億盧比 (約新台幣 56.5 億元) 興建筆電廠，預計 2026 年第一季投產。對此，林建勳證實此投資案，指出此印度擴廠計畫主要作為維修服務的廠區，目前已經取得土地。林建勳進一步表示，目前在印度已有租賃廠房提供維修服務，因此此一新廠建廠進度不影響業務。