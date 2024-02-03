〈熱門股〉散熱族群多檔刷新天價 奇鋐、雙鴻周漲2成

美股科技大廠陸續公布財報，均對伺服器需求前景看好，也帶動散熱族群本周股價重啟漲勢，多檔個股刷新天價，包含散熱股王健策 ( 3653-TW ) 衝破 800 元，奇鋐 ( 3017-TW ) 不僅股價刷新猷，周漲幅更達 23%；雙鴻 ( 3324-TW ) 突破 400 元之上，周漲幅也有近 2 成。

金利強項在沖壓精密連接器端子，在中國大陸南通廠區有電鍍生產執照，健策則在中國大陸廠區缺電鍍製程，因此基於企業價值極大化理念，雙方合併後進行集團組織重整，未來健策的中國大陸廠區可與台灣一樣有完整製程。