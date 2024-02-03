〈熱門股〉散熱族群多檔刷新天價 奇鋐、雙鴻周漲2成
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-03 10:48
美股科技大廠陸續公布財報，均對伺服器需求前景看好，也帶動散熱族群本周股價重啟漲勢，多檔個股刷新天價，包含散熱股王健策 (3653-TW) 衝破 800 元，奇鋐 (3017-TW) 不僅股價刷新猷，周漲幅更達 23%；雙鴻 (3324-TW) 突破 400 元之上，周漲幅也有近 2 成。
健策通吃輝達 (NVIDIA)、超微 (AMD)、英特爾等晶片大廠均熱片大單，看好今年均熱片、伺服器 ILM(獨立壓接裝置) 成長性佳，預期通用型伺服器、先進封裝需求下半年會好轉，並進一步帶動均熱片出貨。
健策也為擴大營運規模、進行集團組織重整，擴充與優化產品線，折價換股取得轉投資公司金利所有股權，待股權交換程序完成後，金利將申請終止上櫃。
金利強項在沖壓精密連接器端子，在中國大陸南通廠區有電鍍生產執照，健策則在中國大陸廠區缺電鍍製程，因此基於企業價值極大化理念，雙方合併後進行集團組織重整，未來健策的中國大陸廠區可與台灣一樣有完整製程。
雙鴻今年第一季雖進入產業淡季，不過預期在手機出貨回溫、NB 銷售動能延續，以及伺服器分歧管陸續出貨，本季營運有撐、與去年第四季相當，此外，去年同期基期低，本季營收有望呈現年增。
- 台股可望更好！定期定額這樣做 贏戰大趨勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇