統一超7-11年節福袋來了 限量約50萬個 頭獎瑪莎拉蒂2台

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 7-ELEVEN 今 (26) 日宣布整合線上線下資源，2024 年開運金喜福袋將於 1 月 10 日起陸續於全台超過 6800 家門市開賣，提供選擇較 2023 年擴增近 1 倍，限量約 50 萬個，頭獎祭出瑪莎拉蒂 Grecale GT 新世代豪華跑旅 2 台。

7-ELEVEN 分別有 299 元、499 元、699 元、1,299 元、1,699 元 5 種價格選擇，限量約 50 萬個，統一超強調持續創新福袋型態，從多元袋型、居家收納到生活家電都成為福袋選擇；法人估算，若全數銷售可貢獻營收約 2.7 億元。

統一超規劃，2024 年福袋選擇較 2023 年擴增近 1 倍，此次擴大攜手 8 大超人氣肖像，獨家企劃總計 53 款全新福袋，頭獎祭出瑪莎拉蒂 Grecale GT 新世代豪華跑旅 2 台，另有雄獅旅遊璽寶追夢號南極經典 17 日、星宇航空 - 美國舊金山雙人來回機票等大禮。

統一超統計，7-ELEVEN 近期推出的 7 大肖像聖誕禮物福袋，開賣當天即熱銷 15.5 萬個，相關買氣熱絡，2024 年 7-ELEVEN 開運金喜福袋以 Hello Kitty 龍年造型、史奴比龍年限定、迪士尼福倒翁系列、卡娜赫拉出道 20 周年、貓貓蟲咖波 10 周年、淘氣奇奇蒂蒂系列、軟萌小熊維尼系列、粉嫩熊抱哥系列等 8 大全新圖素開發，可望再掀新一波搶購福袋買氣。