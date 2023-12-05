物流業務再推進 統一企業集團台中港物流園區今動土

由統一企業 (1216-TW)100% 持有的統流開發公司，興建集團台中港物流園區，為複合式物流倉儲與自動化設備重大投資。今 (5) 日由羅智先董事長帶領關係企業主管與開發團隊，舉辦動土祈福典禮。此一與建案為統一繼新市物流園區後，第二座動土的大型物流園區，預計 2026 年完工

統一企業集團表示，打造健全完善的物流配送體系是生活產業的關鍵基礎建設，將致力於提升與整合本集團的物流事業，讓民眾更便捷、即時、安全地取得商品，提升消費者滿意度。

統一企業集團計畫在北、中、南、高等區打造大型複合物流園區，在中部地區選擇臺中港區域做為核心發展區域，於今年 2 月向臺灣港務股份有限公司承租「臺中港埠服務專業區 (II)」2 萬 8,871 坪土地，租期共計 50 年，經近一年建築規劃設計，即將正式進入工程興建階段。本案為繼新市物流園區後，第二座動土的大型物流園區。

「統一企業集團 台中港物流園區」總樓地板面積 4.3 萬坪，興建設施包含物流營運總部大樓、低溫物流中心，以及常溫物流中心，並設有統一速邁加油站、統一商場等設施。本案由「張曉昱建築師事務所」執行建築設計，以「四季、風與海對話」為設計理念，四棟主建築物分別賦予春、夏、秋、冬四季更迭的色彩變化，建築物外牆紀錄台中港風力折線，透過抽象等化處理，融合貨櫃意象形成堆疊效果，設計出具現代感建築體，符合複合性物流中心之功能需求，亦為台中港增添豐富的視覺效果。

另外，統一企業集團台中港物流園區將於各棟物流中心建物屋頂佈建太陽能發電系統，並加入各項綠建築規劃，進行能源轉型與產業轉型以達低碳永續發展之目標。

統一企業集團指出，進駐台中港物流園區之集團物流公司與關連企業包含捷盟行銷 (常溫物流)、統昶行銷 (低溫物流)、大智通文化行銷 (EC 物流)、捷盛運輸 (多溫層配送) 及統一精工 (物流車專用加油站)。物流園區空間設計將符合進駐業者的需求，提供具安全性、獨立性及彈性機能設備，也設置最大化儲存空間，可使進駐物流業者增加配送量能。

統一企業集團指出，並引進具高技術含量的 AS/RS 倉儲系統及其他自動化 / 智能科技的運用，以提高物流作業效能。園區管理方面，將透過 AI 影像辨識系統、電子告示牌系統、物流車智慧管理系統等智能化管理，提升傳統人力管理之效率及準確率，以達到園區內外順暢交通、維護安全之目的。

台中港物流園區興建案將分期分棟開工興建，各棟物流中心預定於 2026 年陸續取得使用執照並正式啟用，開幕營運後將創造 1,000 個就業機會，服務大台中地區約 1,000 家統一超商 (2912-TW)、康是美、星巴克等通路。