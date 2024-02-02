配合世界水日 環境部舉辦首屆企業「淨水永續獎」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-02 17:17

響應聯合國 SDGs，環境部首次針對企業辦理第一屆「淨水永續獎」，以鼓勵及推廣企業廢水處理技術創新變革，及配合聯合國世界水日，環境部水質保護司去年即訪視台積電、聯電等科技大廠及研擬甄選辦法，可預見在政府 ESG 相關法令配合下，許多科技大廠正躍躍欲試。

根據聯合國 UNESCO 統計，去年全球面臨缺水風險的人口預估將在 2050 年達到 17 億~ 24 億人，水資源問題更趨迫切；聯合國並訂定每年 3 月 22 日為「世界水日 World Water Day」，即在鼓勵各界參與推動水質保護及水資源保育，並針對企業提出執行重點，呼籲企業應支持水技術創新、落實高效率用水方式、為水質保護及水資源管理措施做出貢獻。

環境部水保司說明，環境部首次特別針對企業辦理「淨水永續獎」，目的即在遴選鼓勵在廢水處理上已經採用能資源化、低碳智慧化處理技術且有許具體實績者，去年水保司即率員訪視如台積電、聯電、群創等企業，了解這些業者在廢水處理上的先進設施及優異表現，並研擬相關辦法來獎勵表現優異者發揮示範作用，並鼓勵其他企業加入廢水處理技術創新變革的行列，故配合聯合國世界水日辦理首屆「淨水永續獎」。

有鑑於企業如採用曝氣或混凝沉澱等傳統廢水處理方法，不僅有耗能且有衍生污泥處理，以及加藥控制效率不佳等問題，無法因應節能減碳、資源循環利用及新興污染物等不同的新挑戰。

水保司指出，目前已知業者採取的方式包括：處理高有機廢水回收能源發電、源頭分流廢水電解回收金屬銅、透過氣提冷凝回收有價氨水、或利用氰氟酸廢液合成鋁工業所需的高純度冰晶石，這些除可回收有價物質資源，同時減少廢水中污染物排放，保護承受水體品質，有利整體環境永續發展。