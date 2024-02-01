勞動基金去年大賺 7194億元 收益率 12.80%創歷年新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-01 16:21

勞動基金運用局今（2/1）日公布整體勞動基金截至 112 年 12 月 底止規模為 6 兆 349 億元，累計投資收益為 7,194 億元， 收益率 12.80％，創歷年新高。勞保基金收益數為 1,100.9 億元，收 益率 14.44％，也是自 96 年 成立以來的歷年最高，整體基金的收益締造多筆佳績。

勞動基金運用局副局長劉麗茹說明，勞動基金自 103 年成立以來，目前規模已是五年前的翻倍，基金的管理與操作難度也逐年提高，目前的規模 6 兆多，去年即比前年增加 4200 億元，基金操作約投入 20% 至台股，意即去年勞動基金即為台股挹注 800 多億的活水。

勞動基金運用局指出，勞動基金若加計受託管理之國民年金保險基金及 農民退休基金，總管理規模達 6 兆 5,692 億元，總收益數為 7,847 億 元，收益率為 12.90％。而大家所關注的新制勞退基金收益數為 4,785.6 億元，收益率 12.60％；勞保基金收益數為 1,100.9 億元，收 益率 14.44％。

就長期投資績效來看，整體 勞動基金近 10 年（103~112）平均收益率為 5.20％，國保基金近 10 年平均收益率為 5.65％，長期投資績效穩健。