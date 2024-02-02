鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.05億美元，FTT(FTT)24小時漲幅達8.03%

鉅亨網新聞中心 2024-02-02 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.05億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.39億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.12億美元。

24小時漲幅：FTT(FTT)24小時漲幅8.03%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅10.2%；ORDI(ORDI)24小時漲幅6.74%。

24小時跌幅：LINK(LINK)24小時跌幅15.5%；Numeraire(NMR)24小時跌幅12.8%；ImmutableX(IMX)24小時跌幅12.3%。

近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅29%；UMA(UMA)近一週漲幅14.6%；FET(FET)近一週漲幅11.4%。