〈航運指數〉美國線海運運價飆 美西漲幅逾10%衝破5000美元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-02 16:35

儘管中國農曆年節假期將至，但美國線運價持續飆升，反映節前拉貨需求，上海航交所今 (2) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 反彈，較上周上揚 38.64 點至 2217.73 點，漲幅 1.77%，不過，歐洲和美國線兩樣情，美東和美西線飆漲，美西線漲幅甚至超過 10% 至 5000 美元上，歐洲線則續跌。

在中東緊張情勢下，加上農曆年節將至，歐洲終端需求也相對美國市場弱等各種因素，歐洲線運價本周續跌 4.82%，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2723 美元，下跌 138 美元，合計過去 2 周來已跌掉 10%。

地中海線同步走弱，每 TEU 來到 3753 美元，下跌 150 美元，跌幅 3.84%，而波斯灣航線營運因處高度不確定，續跌 76 美元至 1586 美元，近 3 周來合計跌幅達 30%。