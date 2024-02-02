〈台股盤後〉神山堅挺依舊出色+資金圍繞AI轉 增量收復萬八關

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 14:07

台股今 (2) 日在權值股台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 的力撐全局之下，市場資金並全力擁抱包括矽智財、IC 設計及 AI 相關族群，大力帶動指數上漲 91.82 點或 0.51% 作收，市場成交值也增加到 3277.25 億元，市場專家指出，大盤站上所有均線之上 ，中長期走多格局尚未結束。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤已站上所有均線之上，而技術指標也有利多方操作，預估下周一的台股兔年封關日，台股仍有表現，但依以往經驗，新春開紅盤後，台股還會因資金行情而再有一波表現 。

台股集中市場大盤在美股收漲的激勵之下，今日早盤開盤即飛越 1 萬 8000 點大關，開在在 18016.35 點，最高 18059.93 點，最低 17985.89 點，並且以最高的 18059.93 點作收，較昨日上漲 91.82 點或 0.51%，市場成交值增加爲 3277.25 億元。

值得注意的是，集中市場最後一盤湧入 221.74 億元的量能，拉升指數上漲高達 26.28 點，也讓大盤以全場最高的 18059.93 點作收。同時，市場成交值獲拉升到 3277.25 億元，並超越昨日的成交值。

而高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天股價同步收紅。