〈焦點股〉Meta盤後飆漲15% 帶旺00757勁揚登海外ETF股王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-02 12:11

蘋果、亞馬遜和 Meta 等重量級科技大廠公布財報，其中，亞馬遜、Meta 釋出優於預期的展望，盤後股價雙雙大漲，Meta 更是狂飆近 15%。台股今 (2) 日同步走揚、站回萬八，而直接持有這些科技巨擘作為成分股的統一 FANG+ ETF(00757-TW) 股價跳空開高，最高來到 71.05 元，大漲逾 4%，一舉躍居海外 ETF 股王寶座。

社群網站龍頭 Meta(META-US) 廣告業務增速勝過對手 Google，週四 (1 日) 宣布去年第四季獲利翻逾 2 倍，本季營收成長預測也超出華爾街預期，同時公告史上首次發放股息，以及額外 500 億美元的庫藏股計畫，市場歡聲雷動，利多匯聚推動股價盤後暴漲近 15%。

AI 新應用開始落實至終端硬體中，這三大科技巨頭也都大力投資 AI，庫克表示，蘋果將繼續投資於塑造未來的技術包括 AI。