鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-28 09:39

觀察美國羅素 2000 中小型股數，去年交出兩位數報酬，特別是在 2023 第四季反彈翻揚，成為投資市場焦點。由於美國總統大選年，政黨政策通常有利於美國小型公司，施羅德建議投資人，聚焦在這些擁有 ESG 或影響力目標的美國小型公司，作為 2024 長期投資佈局的重點。

施羅德 (環) 美國小型公司影響力基金產品經理林良軍認為，從過去統計，在美國總統大選年，小型股通常表現優於大型股。另外，美國小型股中有相當多的企業以 ESG 永續投資為核心，特別是「影響力」這個概念，必須受到第三方單位嚴格檢視才能成為「影響力」企業；如果考慮到報酬率以及企業的發展性，不妨聚焦在這些擁有影響力目標的美國小型公司，作為長期投資佈局的重點。

林良軍進一步說明，根據過去統計，美國總統大選年，政黨政策通常有利於美國小型公司，因此，華爾街投銀預估美國小型股 2024 年可望領漲大型股 (見下表)。另外，觀察到美國小型股多年來漲幅明顯落後大型股，價值面也相對大型股更為便宜，又加上市場預期 2024 年美國啟動降息，降息期間，資金釋放，對原本蓄勢待發的小型股，極可能造就出天時地利人和的投資時機，後勢可期。

美國小型股不僅爆發力驚人，其中許多企業多有「影響力」認證，建議可聚焦在此類型企業，可說是兼顧報酬以及永續概念，一石二鳥。 林良軍補充，一般企業多會談永續，但永續涵蓋範圍很廣，其中「影響力」投資，則是更聚焦在一家公司是否對社會發揮正向影響力，舉凡碳排放、社會議題、居住正義以及人口老化等等，也就是這些被標示為影響力企業，能解決上述問題，甚至能產生營利的正向商業模式。

（圖表：施羅德提供)

舉例來說，「Graphic Packaging」是一家消費性產品包裝公司，專精於商業產品包裝設計和製造，而它的客戶多為知名大型龍頭企業，包含可口可樂、雀巢、麥當勞、嬌生、寶僑、高露潔等。而該公司長期致力在環保包裝，開發再利用的包材，可以減少一次性塑料廢棄物，以促進循環經濟為目標。而另一家建設公司「Cavco」則是專精於組合屋，活動房屋的設計、生產、批發及零售。這樣的住宅可降低居住成本，並提供較為優惠的住宅融資貸款服務，可幫助實現居住正義。