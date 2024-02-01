中經院1月PMI 回升至48.0% 連續11個月緊縮 NMI連15個月擴張

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-01 17:57

今天 (2/1) 中華經濟研究院公布 2024 年 1 月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI），呈連續 11 個月緊縮，回升 1.2 個百分點至 48.0%，台灣非製造業經理人指數（NMI）則連續 15 個月擴張，非製造業已 97 個月回報採購價格上升，顯示成本上揚持續呈現壓力。

2023-2024 年製造業 PMI 走勢圖 （資料來源：中華經濟研究院)

中經院說明，PMI 五項組成指標中，經季調之新增訂單與人力僱用呈現緊縮，低於 50.0%，生產轉為擴張，供應商交貨時間低於 50.0%，存貨持續緊縮（低於 50.0%）。

經季節調整後之新增訂單已連續第 4 個月緊縮，指數微跌 0.3 個百分點至 46.2%。經季調後之生產指數中斷連續 3 個月的緊縮轉為擴張，指數回升 4.0 個百分點至 51.3%。未來六個月展望指數已連續 21 個月緊縮，惟指數續揚 0.8 個百分點至 46.2%，為 2023 年 4 月以來最慢緊縮速度。

2024 年 1 月四大產業回報 PMI 緊縮，各產業依緊縮速度排序為交通工具產業（42.4%）、電子暨光學產業（45.6%）、電力暨機械設備產業（47.0%）與化學暨生技醫療產業（49.2%）。食品暨紡織產業（59.1%）與基礎原物料產業（50.5%）則回報 PMI 為擴張。

六大產業中，四大產業回報未來六個月展望呈現緊縮，緊縮速度排序為電力暨機械設備產業（43.2%）、電子暨光學產業（44.1%）、基礎原物料產業（45.0%）與食品暨紡織產業（47.8%）。僅化學暨生技醫療產業（58.1%）回報未來六個月展望呈現擴張。交通工具產業則回報未來六個月展望為持平（50.0%）。

未經季調之食品暨紡織產業 PMI 已連續 4 個月擴張，指數續揚 1.9 個百分點至 59.1%，為 2023 年 1 月以來最快擴張速度。

五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間低於 50.0%，存貨呈現擴張。新增訂單指數已連續 3 個月維持在 60.0% 以上擴張速度，本月指數攀升 5.6 個百分點至 69.6%，為 2022 年 4 月以來最快擴張速度。未經季調之生產指數已連續 3 個月擴張，指數續揚 5.4 個百分點至 67.4%，為 2023 年 1 月以來最快擴張速度。未來展望指數較 2023 年 12 月微跌 0.2 個百分點至 47.8%，連續第 2 個月緊縮。

未經季調之新增訂單指數已連續 3 個月緊縮，且指數續跌 14.8 個百分點至 32.4%，為 2020 年 6 月以來最快緊縮速度。生產數量指數中斷連續 2 個月的擴張轉為緊縮，指數續跌 5.7 個百分點至 47.1%。交通工具產業之未來展望中斷連續 2 個月的擴張，指數回跌 5.6 個百分點至持平（50.0%）。

2024 年 1 月未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續 15 個月擴張，惟指數續跌 2.5 個百分點至 53.5%。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用皆呈現擴張，供應商交貨時間上升（高於 50.0%）。

商業活動與新增訂單指數擴張速度皆大幅趨緩，二指數分別回跌 6.0 與 4.7 個百分點至 52.8% 與 51.6%。非製造業之人力僱用指數已連續 11 個月呈現擴張，指數回升 2.4 個百分點至 58.3%，為 2021 年 12 月以來最快擴張速度。

非製造業持續面臨營業成本攀升壓力，非製造業已連續 97 個月回報採購價格上升，且指數續揚 2.6 個百分點至 62.1%，再度回到 60.0% 以上上升速度。未完成訂單中斷連續 2 個月的擴張轉為緊縮，指數回跌 3.4 個百分點至 47.2%。

未來展望指數已連續 3 個月擴張，惟本月指數由 2022 年 3 月以來最快擴張速度（57.8%）回跌 2.6 個百分點至 55.2%。

五大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為教育暨專業科學業（59.5%）、住宿餐飲業（58.9%）、金融保險業（56.3%）、營造暨不動產業（55.0%）與資訊暨通訊傳播業（51.3%）。三大產業 NMI 則呈現緊縮，依緊縮速度排序為零售業（45.3%）、運輸倉儲業（49.5%）與批發業（49.9%）。