Google最新AI模型Gemini 登陸Vertex AI

上周 Google 發布旗下最新、最強大的 AI 基礎模型 Gemini 後，Google Cloud 今 (14) 日再宣布將 Gemini 帶給開發人員與企業組織，Gemini Pro 可以在 Google Cloud Vertex AI 上使用。

Vertex AI 為 Google 端對端的 AI 平台，包括直覺式工具、完全代管的基礎架構，以及內建的隱私權及安全性功能。開發人員將可以使用 Gemini Pro 打造可以處理資訊並根據資訊採取行動的「輔助專員 (agents)」。

Vertex AI 可以提供開發人員自訂 Gemini，並部署到實際的工作環境，協助開發人員設計全新且與眾不同的應用程式解讀文字、語言、程式碼、圖片與影片。

另外，Google Cloud 將 AI 功能導入所有產品及解決方案，同步推出 Duet AI for Developers 和 Duet AI in Security Operations，這兩項產品也加入 Duet AI 協作工具行列，希望打造協助使用者的 AI 服務。

Google 說明，Duet AI in Google Cloud 為使用者提供由 AI 驅動的協作者，幫助使用者提高生產力，獲得具競爭力的洞察，並改善整體績效。

Duet AI for Developers 和 Duet AI in Security Operations 是 Google Cloud 最先推出的兩個 Duet AI 產品。Google 透露，明年初將推出更多適用於 BigQuery、Looker、資料庫產品、Apigee 和 Colab Enterprise 的 Duet AI 服務。