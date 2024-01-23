生成式AI搶進零售商！Google Cloud首次為零售商打造AI應用

近年零售商積極考慮使用新工具提超營運效率，並迎合消費者的個人化購物體驗。因因此 Google Cloud 推出多項全新 AI 以及生成式 AI 技術，協助零售商打造個人化的線上購物體驗，提供現代化的營運模式，以及革新店內的技術部署。

Google Cloud 發表全新對話式商務解決方案，零售商可以在自家網站及 APP 上，嵌入生成式 AI 驅動的虛擬服務專員。零售商建構虛擬服務專員後，透過自然語言與消費者進行對談，並依據對方喜好提供個人化的產品選項。 Google Cloud 指出，這項解決方案可以在 Vertex AI 平台執行，或嵌入到零售商現有的目錄管理應用程式中。

Google Cloud 也在零售商適用的 Vertex AI Search 上引進全新的 LLM 功能，符合滋個的零售商可以根據自家特有的產品目錄和消費者搜尋模式，自訂 LLM 的調整方向，如果能針對搜尋字詞優先顯示潛在商品，在回應消費者的查詢時，就能大幅提升呈現相關產品的能力。

另外， Google Cloud 也提供全新的客戶服務現代化解決方案，協助零售商改善消費者的自動服務與參與度。這項方案整合零售商現有的客戶關係管理 (CRM) 系統，能藉次部署基於 AI 驅動的虛擬服務專員，協助提供個人化產品推薦，安排預約或檢查訂單狀態等服務。

而在目錄與內容充實解決方案中，可以並加速產品目錄編制程序，可以節省不少時間與成本，包括建立和分析產品圖像及描述性文字，並自動生成內容，如產品說明、產品詮釋資料，以及針對搜尋引擎優化 (SEO) 調整語言等。