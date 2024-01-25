Google Pixel推出新功能 全新搜尋方式及檔案傳輸

Google(GOOG-US) 今 (25) 日宣布推出 Pixel 裝置今年第一個新功能，從全新的搜尋方式到便利的檔案傳輸，包括使用 AI 技術的畫圈搜尋、魔術撰寫、相片貼圖功能，以及快速分享功能，讓 Pixel 使用起來更加實用便利。

Google 指出全新的「畫圈搜尋」功能將在 1 月 31 日正式推出，在 Pixel 8 與 Pixel Pro 上都可以使用，讓使用者在搜尋上更加便利。透過 Google AI 技術，長按 Pixel 主畫面按鈕或導覽列，在想要搜尋的文字、圖片或影片周圍，利用畫圈、畫線，甚至是塗鴉的方式，就可以搜尋相關資訊，不需要切換或離開正在使用的 APP。

此外，「魔術撰寫」功能同樣透過 Google 生成式 AI 的技術，可以幫使用者用不同的語氣及風格撰寫訊息。Google 指出，目前這項功能支援多種語言，包括英文、西班牙文、法文、義大利文、德文與韓文，在 Pixel 6 或更新的裝置上推出。Google 進一步指出，專為執行裝置端任務打造的高效模型 Gemini Nano，可以在 Pixel 8 Pro 裝置上執行。

「相片貼圖」功能同樣也使用到 AI 技術，透過裝置運行的 AI 技術，使用者可以隨意將照片做成表情符號貼圖。創作出來的相片貼圖會保存在特定分頁，方便使用者隨時查詢，也能重複使用。

最後則是將「鄰近分享」正名為「快速分享」，Pixel 手機的使用者可以在 Android、 ChromeOS 和 Windows 生態系統中多個相容裝置上，分享手機上的相片、文件和文字。只要輕觸「快速分享」圖示，就可以查看附近相容裝置並分享，即便手機處於離線狀態，也能快速分享。