庫存去化近尾聲 大田1月營收回溫4.22億元呈月增及年增

大田認為，2023 年第二季以來高爾夫球具品牌廠商的積極去化庫存，目前已接近尾聲，市場的需求也可望恢復 2019 年、2020 年的水準，且有客戶端新開發案持續進行中，但市場變數也不少，大田江西贛州廠二期廠房的興建案，將在 2024 年下半年將依客戶端的需求狀況逐步投入。