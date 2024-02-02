庫存去化近尾聲 大田1月營收回溫4.22億元呈月增及年增
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 16:22
高爾夫球具代工大廠大田精密 (8924-TW) 今 (2) 日公布 2024 年 1 月營收 4.22 億元，創 11 個月來新高，月增 7.17%，年增 1.61%，大田認為，2024 年市場需求可望恢復疫情前水準，營運可望優於 2023 年表現。
大田認為，2023 年第二季以來高爾夫球具品牌廠商的積極去化庫存，目前已接近尾聲，市場的需求也可望恢復 2019 年、2020 年的水準，且有客戶端新開發案持續進行中，但市場變數也不少，大田江西贛州廠二期廠房的興建案，將在 2024 年下半年將依客戶端的需求狀況逐步投入。
大田董事會 2022 年通過大陸江西廠第二期廠區擴建案後，歷經工程發包和整地等前置作業，總投資金額達 1000 萬美元 (新台幣 3 億餘元)，新廠以占地面積達 8000 坪土地，打造 2 萬餘坪的生產空間，並進一步導入智能化生產系統。在中國大陸江西贛州廠二期新廠興建工程進行順利，2024 年 5、6 月間整座廠房可完工，預估第三季將開始陸續投產。
大田 2023 年前三季營收 32.86 億元，稅後純益 3.03 億元，每股純益 3.61 元，雖然第四季面臨新台幣升值的不利因素，大田指出，因本身持有美元部位不高且本身也用美元購料，去年第四季所受匯率影響獲利並不大。
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