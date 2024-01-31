〈台股盤後〉台積電尾盤爆賣壓收跌145點 萬八失守出現跳空缺口
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-31 14:05
台股今 (31) 日在台積電 (2330-TW) 熄火休息，半導體、AI 族群普遍走弱，儘管中小型股逆勢抗跌，但指數仍重挫逾百點，最低至 17874 點，摜破萬八關卡，終場下跌 145.07 點或 0.8%，收在 17889.56 點，留上 38 點空方缺口，但守住 10 日線，成交量 2662.15 億元。
櫃買指數今日逆勢上漲，終場上漲 0.47 點或 0.2%，收在 237.08 點，其中，資訊服務表現最強勢，上漲 1.33%；光電最弱勢，下跌 0.72%，其次為數位雲端。
觀察電子權值股表現，台積電開低走低，最低下探至 626 元，終場在逾萬張賣單調節下，下跌逾 2%，收在 628 元；聯發科 (2454-TW) 盤後將舉行法說會，股價逆勢有撐，終場小漲 3 元作收；鴻海也小漲作收。
多檔電子權值股走弱，廣達、台達電跌幅逾 2%；聯電下跌超過 1%，緯穎、緯創、大立光、華碩也成壓盤重心。
IC 設計族群紅通通，通泰、研通、海德威、安國、應廣同步收在漲停；神盾、笙科、九暘、精拓科拉出逾半根停板；迅杰、驊迅、立積、力旺、瑞昱等都有超過 3% 漲幅。
即將迎來農曆春節，清潔、防疫概念股群起上攻，恆大 (1325-TW)、毛寶 (1732-TW) 連袂亮燈；熱映、安克、康那香勁揚逾 5%；普惠醫工、合世、瑞基、懷特逆勢收紅。
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