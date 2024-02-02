台中銀公告1月純益7億元 提5點改善措施強化公司治理

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-02 11:40

檢調偵辦台中銀行 (2812-TW) 董事長王貴鋒涉不當挪用公款奢華度日，法院裁定 1500 萬元交保，昨 (1) 日更遭到金管會開罰 1200 萬元，勒令停職 3 個月，台中銀今 (2) 日發出重訊，提前公告今年 1 月的財業務狀況，合併稅後純益 7 億元，每股稅後純益 (EPS) 0.13 元；此外，台中銀提出五點改善措施，將委託獨立專家對該公司內控及內稽制度進行檢討，強化公司治理。

台中銀 2023 年自結稅後純益 68.21 億元，創歷史新高，年成長 27.8%，每股稅後純益為 1.31 元，該公司今天進一步揭露 2024 年元月稅後賺 7 億元，EPS 0.13 元。台中銀先前表示，今年股利政策持續比照過往現金與股票四比六配發，台中銀前一年度派發 0.3 元現金、0.42 元股票股利，配息率 26.79%。

金管會認定台中銀內部控制制度未能有效運作，違反銀行法第 45 條之 1 第 1 項規定並有礙健全經營之虞，核處 1200 萬元罰鍰，予以糾正，同時停止董事長執行董事職務 3 個月。

台中銀重訊提出五點改善措施，首先，將依主管機關指示辦理改善事宜；其次，待收到裁處書後召開董事會 (常務董事會) 推舉董事於停止王貴鋒董事長執行職務期間代理行使董事長職權。

第三，台中銀強調，董事會就本案各項決策缺失確實檢討，有效強化公司治理；第四，將委託獨立專家對本公司內部控制及內部稽核制度進行檢討，落實評估授信戶往來情形，檢討相關內部規範；第五，由稽核單位檢視改善情形後，提報董事會，呈報主管機關。

此外，金管會對台中銀一般業務檢查時，發現台中銀保險經紀人子公司之內部控制制度未能有效運作，依保險法相關規定，核處限期 1 個月改正，併處罰鍰新台幣 300 萬元，同時調降台中銀保經公司董事長及總經理每月月薪 50%，為期 3 個月。