〈台股盤中〉台積電領跌走弱 指數下挫百點摜破萬八

美國科技股走弱，美股四大指數跌多漲少，台股今 (31) 日也受到拖累，在台積電 (2330-TW) 領跌走弱下，電子權值股普遍疲軟，金融、傳產也難有支撐，指數開低走低下矬逾百點，摜破萬八大關與 5 日線，成交量估縮至 2400 億元。