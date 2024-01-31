〈台股盤中〉台積電領跌走弱 指數下挫百點摜破萬八
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-31 10:39
美國科技股走弱，美股四大指數跌多漲少，台股今 (31) 日也受到拖累，在台積電 (2330-TW) 領跌走弱下，電子權值股普遍疲軟，金融、傳產也難有支撐，指數開低走低下矬逾百點，摜破萬八大關與 5 日線，成交量估縮至 2400 億元。
電子三雄方面，台積電開低震盪，跌幅逾 1%，回測 10 日線；聯發科 (2454-TW)2024 年將迎來復甦成長，法說前夕力守紅盤；鴻海 (2317-TW) 則在平盤震盪；其他電子權值股大多走弱，廣達 (2382-TW) 下跌超過 2%，聯電、緯創都有 1-2% 跌幅。
高價股走勢分歧，力旺 (3529-TW)OTP 完成台積電 N4P 驗證，搶進 HPC 市場，股價再攻高，強漲逾 4%；世芯 - KY、M31、創意也都逆勢走揚；不過信驊則重挫逾半根停板，大立光、緯穎、祥碩也都疲軟。
盤面上，IC 設計族群漲勢剽悍，研通、安國連袂亮燈，應廣、笙科、九暘、通泰、晶拓科、神盾飆漲逾半根停板，安格、立積、迅杰、驊訊、創惟、旺玖漲幅都超過 3%。
傳產方面，電機機械族群逆勢走高，華城漲幅逾 4%，士電、力山、大同、亞力等站穩盤上；造紙族群也有零星買單點火，永豐餘、榮成、士紙、永豐實等表現都不俗。
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