欣新網AI智能系統搶電商市占 全年營運向上

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-02 11:14

隨著農曆春節到來，全整合電商營運服務商欣新網 (2949-TW) 今 (2) 日指出，看好電商市場將迎來一波消費熱潮，以 Power AI 精準數據分析和個性化的營銷策略，提供品牌客戶一系列電商解決方案，看全年營運向上無虞。

欣新網指出，消費者手中的紅包錢和年終獎金讓消費動能顯著增長，可望為電商帶來一波銷售熱潮。

因此，欣新網建議品牌利用數據分析來了解目標客戶群的具體需求和購物習慣，包括分析消費者的過往購物記錄、搜尋行為和反饋，進而準確預測其可能感興趣的產品。

而春節作為傳統節日，與家庭、團聚和祝福等主題密切相關，品牌可將這些元素融入產品包裝、廣告創意和推廣策略中，並推出限量版產品和特別優惠。

利用這些洞察設計個性化的推廣活動，欣新網進一步提到，若通過電子郵件、訊息維繫舊客，也可提升回購率，或擬訂廣告投放策略快速散播曝光率。

欣新網的「PowerAI 智能廣告投放系統」以 AI 數據分析能力，幫助品牌精準定位目標客戶群，正逐漸成越來越多品牌使用的利器。