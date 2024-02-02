一文掌握蘋果財報：營收重回成長、EPS創新高、大中華市場不振、AI投資

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-02 08:45

蘋果 (AAPL-US) 周四公布優於預期的第 1 季財報，受惠於 iPhone 銷售和服務事業的亮眼表現，營收睽違一年再度重返成長，且獲利創新高，但中國市場在年底購物旺季的表現依舊不振。

1. 營收重返成長、EPS 創新高

蘋果 Q1 營收年增 2%，至 1195.8 億美元，睽違一年重返成長。稀釋後每股盈餘 (EPS) 年增 16%，至每股 2.18 美元，再寫歷史新高，其中 iPhone 和服務業務是帶動上季營收的兩大功臣。

蘋果 Q1 營收恢復成長。(圖: Appleinsider)

作為蘋果的核心業務，iPhone 為蘋果帶來 697 億美元的收入，主要受惠於 iPhone 15 規格和功能大幅提升。此外，與 2022 年年底假期相比，蘋果在產品交付上也沒有太大問題，當時中國的防疫封控措施引發供應鏈困境。

服務部門是僅次於 iPhone，為蘋果貢獻次多收入的業務，Q1 營收年增 11% 至 231 億美元，創下紀錄新高。

終端產品表現 v.s. LSEG 共識預期

iPhone 營收：697 億美元 (年增 6%) v.s. 678.2 億美元

Mac 營收：77.8 億美元 (年增 0.6%) v.s. 77.3 億美元

iPad 營收：70.2 億美元 (年減 25%) v.s. 73.3 億美元

其他產品營收 (含 AirPods、Apple Watch)：119.5 億美元 (年減 11.3%) v.s. 115.6 億美元

服務營收 (Apple TV+、Apple Music、iCloud)：231.2 億美元 (年增 11.3%) v.s. 233.5 億美元

Q1 iPhone 營收年增 6% 至 697 億美元。(圖: Appleinsider)

2.iPad 和穿戴裝置銷售乏力、Mac 微幅成長

一如蘋果去年 11 月所警告，iPad 在年底假期間銷售乏力，營收年減 25% 至 70.2 億美元，落後市場預期。

蘋果去年未發表任何新的 iPad 機型，為 2010 年推出第一台 iPad 以來首見。但彭博此前報導，該公司準備最快於下個月推出一系列新款 iPad。

蘋果在 10 月更新 Mac 產品線，推出三款新的 MacBook Pro 和一款新的 iMac，均搭載全新的 M3 晶片，這幫助 Mac 銷售額在上季小幅成長至 77.8 億美元，略高於預期。

包含 Apple Watch、AirPods 和 Apple TV 機上盒在內的配件和硬體部門營收下滑 11%，至 119.5 億美元。這些產品去年沒有重大升級，可能因此阻礙銷售。蘋果也因血氧偵測專利糾紛，一度面臨在美國禁售最新款 Apple Watch 的衝擊，最終不得不取消 Apple Watch 的血氧功能。

3. 中國市場積弱不振

上季大中華區營收下滑 13% 至 208 億美元，遠低於市場預期，也是蘋果自 2020 年第 1 季以來最糟的同期表現。

中國市場的銷售表現一直是投資人最關心的面向，除了面對中國消費者支出降溫與政府擴大外國技術禁令的挑戰以外，自華為重返高階智慧手機市場以來，蘋果在中國面臨的競爭壓力愈來愈大。

Counterpoint Research 數據顯示，2023 年最後一季，中國智慧手機銷量年增 6.6%，打破連續 10 季下滑的局面。蘋果雖以 20.2% 的市占率維持第一，在中國銷量卻下滑 9%，反觀華為卻大增 71%。

財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 接受彭博採訪時表示：「我們對 (大中華區營收) 下滑感到不滿意，但我們知道中國是世界上競爭最激烈的市場。長遠來看，我們仍在中國市場看到重大機會。」

根據上季財報，iPhone 營收在 Q1 成長 6% 至 697 億美元，優於市場預期，其中，iPhone 在中國的銷售額為 208.2 億美元，與前一年同期相比下滑了 13%。

執行長庫克 (Tim Cook) 認為，中國銷量下滑反映的是整體經濟的問題，而非 iPhone 失去吸引力。

4. 歐盟新法對 App Store 的影響

為符合歐盟法規要求，蘋果近期宣布對歐盟地區的 App Store 政策進行重大調整，未來歐盟 27 國的 iPhone 和 iPad 用戶將可以使用其他應用程式商店下載 App。

當被問到此變革可能帶來的經濟結果，梅斯特里表示，歐盟僅占蘋果全球 App Store 收入的 7%，庫克則稱，目前還無法確定影響程度為何，因為蘋果很難預測客戶和開發人員的選擇。

5. 大力投資 AI、今年稍晚分享進展

庫克表示，蘋果正花費「大量時間和精力」在開發人工智慧 (AI) 功能上，並且將在未來幾個月發表這些功能。

趁著最新財報電話會議，庫克也表達他對 Apple Vision Pro 和 AI 的熱烈看法。他說：「我們在步入空間運算時代之際宣布這些結果，這肯定是歷史性的一天。這樣的時刻是我們所追求的，也是我們所有行動的根基。」

展望未來，庫克表示，蘋果將繼續投資於包含 AI 在內的技術，期待在今年稍晚分享在該領域的工作細節。庫克的說法符合近期報導所述，即蘋果將在 6 月的 WWDC 開發者大會上宣布與 AI 和 Siri 有關的重要消息。