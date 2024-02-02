〈財報〉亞馬遜Q4業績超乎預期 Q1財測強勁 激勵盤後漲8%

鉅亨網編譯許家華 2024-02-02 07:25

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (1 日) 公布第四季業績超出分析師預期，且第一季財測強勁，激勵盤後股價一度漲逾 8%。

近時確認，亞馬遜周四收高 2.63%，盤後上漲 7.08%，報每股 170.55 美元。

第一季財測關鍵數據 vs. LSEG 調查的分析師預期共識

營收：介於 1380 億至 1435 億美元，亦即成長率 8% 至 13% vs. 1421 億美元

第四季 (12/31 止) 財報關鍵數據 vs. LSEG 調查的分析師預期共識

EPS：1 美元 vs. 80 美分

營收：年增 14% 至 1700 億美元 vs. 1662 億美元

純益：106 億美元或每股 1 美元 (去年同期為 2.78 億美元或每股 3 美分)

關鍵部門數據 vs. StreetAccount 調查的預期共識

AWS：年增 13% 至 242 億美元 vs. 242 億美元

廣告：年增 27% 至 147 億美元 vs. 142 億美元

亞馬遜的獲利輕鬆超過了華爾街的預期，表明執行長賈西 (Andy Jassy) 控制成本的各種努力正取得成效。

亞馬遜 2022 年底至 2023 年中期裁員 2.7 萬人，並終止一些未驗證的賭注。該公司繼續尋找削減其他領域開支的方法，例如履行業務。亞馬遜 1 月宣布削減 Prime Video、MGM Studios 和 Twitch 等部門的規模。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 周四表示，公司對於新投資持續採取謹慎態度，但不認為 2024 年是「效率年」。「我們將繼續投資新事物、新領域以及能引起客戶共鳴的事物，如果能夠提高效率並以更少的資源做更多的事情，我們也會這樣做。」他說。

第四季營收反映了假日購物季和亞馬遜十月會員日活動的結果。亞馬遜曾表示這兩項活動都超出其預期。

AWS 第四季銷售成長 13%，較上季銷售額成長 12% 相比略有上升，但與去年同期的 20% 相比下降。

隨著企業削減雲端支出，AWS 過去一年成長放緩，但 Olsavsky 表示，各企業成本優化之舉減少，且新工作負載正在增加，市場對 AWS 生成式人工智慧 (Gen AI) 產品的興趣濃厚， 例如商用的 AI 聊天機器人「Q」。

在周四發布財報之前，亞馬遜宣布推出生成式人工智慧購物助手「Rufus」，目前正在美國部分用戶中進行測試。