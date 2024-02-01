卡位3.5個月配息！00933B噴31.7萬張天量 估配發0.23元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-01 18:01

聯準會公布利率決策，一如市場預期按兵不動，確認升息循環已告終。國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 今 (1) 日成交量衝破 31.7 萬張，不僅稱冠台股市場，甚至改寫債券 ETF 成交量新高紀錄。法人表示，00933B 同日公告預估配息，由於是基金成立以來首配，股民相當期待能一口氣領到 3.5 個月債息，紛紛提前卡位，果然如市場所料，00933B 估配發 0.23 元，讓 7 萬股民嗨翻好過年。

聯準會主席鮑爾今日會後表示，今年某個時候放寬政策可能是適當的，但現在還沒有降息的計畫，必須尋找更多「好的數據」來證明通膨可持續降溫，且鮑爾明確指出，3 月不是最有可能降息的時間 ，美股四大指數終場收黑，美國 10 年期公債殖利率走跌至 3.91%。

國泰 10Y+ 金融債基金經理人鍾郁婕表示，縱使降息路徑不確定性仍高，但寬鬆貨幣政策趨勢不變，仍看好今年市場呈現股債雙多。建議追求穩健配息的投資人，可適當布局金融債，鎖定目前偏高的殖利率水準，有機會創造每月安穩現金流，如 00933B。

而能承擔較大波動的投資人則可考慮美國公債，透過存續期間較長的槓桿效應，放大資本利得空間，像是國泰 20 年美債 (00687B-TW)。眼光精準的投資人早已提前卡位，近期 00933B、00687B 兩檔 ETF，已連 4 日 (1/24~1/29) 分居金融債、美國公債的成交王。

7 萬股民引頸期盼的 00933B，今日迎來基金自去年 10 月成立以來的首次預估配息公告，由於期間累積了約 3.5 個月的豐碩債息，鍾郁婕表示，本次以符合多數人期待的方式評估收益分配。她也提醒，00933B 除息交易日為 2/27，投資人最晚須在 2/26 前買進或持有，才能參與本次配息。