八檔百億級海外ETF大比拚 00757唯一規模、人氣雙強

目前規模突破百億元等級的海外 ETF 共有八檔，其中四檔與科技股相關，據統計，統一 FANG+ (00757-TW) 是唯一一檔今 (2024) 年以來規模、受益人數皆達到雙位數成長的 ETF，規模增肥超過三成，顯示投資人大舉湧入 00757，卡位全球高科技龍頭股的多頭饗宴。

AI 狂潮擋不住，微軟在全球最大的消費性電子展 (CES) 上，將 Windows 鍵盤上增加 Copilot 按鍵，強化 AI 應用成長可期，也讓微軟在暌違兩年多，重新登上全球市值王寶座。而 AI 運算的全球領袖輝達，則在 CES 推出三種新的桌面級 GPU，為 AI PC 熱潮掀起巨浪，輝達 2023 年飆漲近 240% 後，今年以來已大漲超過 10%，創下有史以來最強勁的新年開局，若漲勢持續，其市值可望向亞馬遜靠攏，甚至挑戰全球市值四哥地位。

在這些科技天王表現強勁之下，00757 直接受惠，所以人氣熱度快速攀升，最新規模達 158.8 億元，再度改寫歷史新高，今年以來短短半個月時間，成長幅度已突破三成，受益人數也超過 3 萬人，成長 12.23%。

00757 去年淨值從 33.27 元幾乎翻倍到 64.61 元，年成長達 94%，只憑藉原型 ETF 就擁有驚人的爆發力，引發各大投資論壇高度討論，愈來愈多投資人搶進這檔成分股全是科技天王的強勢股，正因 00757 一把抓住 AI 王輝達、市值王微軟、雲端王亞馬遜等全球科技龍頭，這也成為 00757 展現高收益力與高續航力的底氣。今年科技股熱鬧滾滾，00757 後市可望持續看俏。