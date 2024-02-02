亞馬遜推AI購物助手Rufus 可對話式薦購、媒合產品

鉅亨網編譯許家華 2024-02-02 08:21

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (1 日) 宣布推出新人工智慧購物助手「Rufus」，用以協助用戶搜尋和購買產品。

消費者在亞馬遜行動 app 的搜尋欄中輸入或說出問題，螢幕底部就會出現一個聊天視窗。用戶可用對話方式提問，例如「越野跑鞋和公路跑鞋有什麼區別？」或「比較滴濾咖啡機和手沖咖啡機」。

亞馬遜表示：「Rufus 可明顯讓顧客更便於尋找對應其需求的最佳產品。」Rufus 使用亞馬遜的產品目錄、顧客評論和問答以及來自網路的資訊來回答問題。

亞馬遜目前正在美國一小部分用戶中測試 Rufus，打算未來幾周內全美推廣。

執行長賈西 (Andy Jassy) 表示，公司試圖在所有業務中都整合生成式人工智慧 (Gen AI) 功能。

近幾個月來，亞馬遜趁著 AI 狂熱推出許多 Gen AI 工具和服務。亞馬遜測試了用於回答購物者問題和總結評論的 AI 工具，以及幫助第三方賣家撰寫評論的 AI 功能。