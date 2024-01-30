亞馬遜收購正式告吹 iRobot將裁員31% 股價挫近9%

鉅亨網編譯許家華 2024-01-30 08:26

亞馬遜 (AMZN-US) 周一 (29 日) 表示，由於歐盟反壟斷監管機構的反對，將終止收購掃地機器人製造商 iRobot (IRBT-US) 的計畫。

iRobot 則宣布將裁員 31% 的員工 (約 350 人)，且其董事長兼執行長 Colin Angle 將立即辭職。

亞馬遜周一股價上漲 1.34%，收每股 161.26 美元；反觀 iRobot 則重挫 8.77%，收每股 15.50 美元。

歐盟委員會 7 月啟動調查，稱該收購交易恐阻礙 iRobot 競爭對手在亞馬遜線上市場上的競爭。該委員會認為，亞馬遜可能會下架或降低競爭產品在搜尋結果或其他地方呈現的顯著性。

歐盟委員會執行副總裁 Margrethe Vestage 聲明指出，經深入調查，初步表明收購 iRobot 將使亞馬遜能透過限制或降低訪問權限，來削弱 iRobot 對手的競爭力。亞馬遜對市場的控制恐縮限機器人吸塵器市場的競爭，導致價格上漲、品質下降以及消費者創新減少。

亞馬遜高級副總裁兼總法律顧問 David Zapolsky 以新聞稿表示，公司對 iRobot 的收購無法繼續進行感到失望。

收購交易遭否定後，iRobot 表示專注於提高利潤率、減少研發支出，並暫停所有「非地板護理」產品的工作，包括空氣清淨機和機器人割草機。

「亞馬遜終止收購令人失望，但 iRobot 現在轉向未來，聚焦繼續打造有思想的機器人和智慧家居創新，讓生活變得更美好。」

亞馬遜將向 iRobot 支付先前商定的 9400 萬美元終止契約費，該收購交易於 2022 年首次宣布，最初對 iRobot 的估值約為 17 億美元。然而，經先前外媒報導稱歐盟有意阻止合併，以及周一確定終止契約之後，iRobot 市值已不足 4 億美元。

iRobot 去年 7 月自凱雷集團獲得了 2 億美元的融資，為與亞馬遜交易完成前的應急營運資金。

亞馬遜拒絕發表新聞稿以外的評論。

為杜絕大型科技公司的反競爭影響，全球各地的監管機構已啟動相關審查。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 也針對大型科技公司與 Anthropic 和 OpenAI 等人工智慧開發商之間的投資和合作關係進行調查，亞馬遜也是受調查的對象之一。