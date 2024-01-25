鉅亨網新聞中心 2024-01-25 21:44

即便跨境電商已經相當成熟，但不變的是，在眾多電商網站中，亞馬遜 (AMZN-US) 依舊是最傑出的一個。



大型國際電商入口網站 Webretailer 根據其研究和 Semrush 的流量數據，對全球各大電商網站進行評級。在其公開榜單中，亞馬遜力壓所有電商平台，登上全球最佳電商網站排行榜第一位。

排名前幾位的也都是老牌電商網站：ebay、速賣通、沃爾瑪分居第二名、第三名和第四名。



這項結果並不令人驚訝，畢竟在電商業多年歷史和沈澱後，亞馬遜產業霸主的地位早已成為共識。而且自 2024 年開年開始，亞馬遜便在多份價值榜單中頻頻現身，屢次登頂。



1 月初 Brand Finance 聯合 Trading Pedia 公布 2023 年全球最有價值品牌排行榜，亞馬遜憑藉 2992.8 億美元估值位列第一，將蘋果 (AAPL-US)、谷歌 (GOOGL-US) 等巨頭甩在身後。

值得注意的是，Webretailer 專家也預測，2025 年電商市場將占全球零售總額的 21.9%，價值超過 7.52 兆美元。而無論是平台流量或品牌價值，亞馬遜都有絕對的實力。如果電商價值再次上漲，對亞馬遜來說也是個好消息。