需求強到令人不知所措！甲骨文信心滿滿重申2026年度目標 拿下某大雲端商15億訂單

甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 重申先前預測，即公司 2026 年 5 月止會計年度營收將達到 650 億美元、營業利潤率 45% 的目標，以及每股獲利增長年率 10% 以上。

甲骨文企業營運執行副總裁 Doug Kehring 在拉斯維加斯舉行的年度甲骨文雲端世界大會上表示「我們仍然有信心實現這些目標。」

甲骨文預估 2024 會計年度營收增長 8% (不含 Cerner 電子病歷業務)，若包含 Cerner 則營收年增 7%。2024 年度的非 GAAP 營業利潤率應達到 43%，比 2023 年度的 42% 上升一個百分點。

針對近期財報公布後股票遭拋售並出現 20 年來最大跌幅一事，執行長 Safra Catz 稱股價下跌是執行庫藏股的機會。她說：「我們會持續每回都將股票私有化。我永遠無法猜透市場。」

Catz 補充，公司雲端運算業務的產能有強勁的市場需求，且強勁到令她「不知所措」，稱自己對公司今年的表現非常滿意。

甲骨文創始人兼技術長 Larry Ellison 提道，幾年前公司的最大客戶頂多每年帶來約 1.2 億美元的營收，但現在「每季若沒簽下一個超過 10 億美元的訂單就很奇怪。我們現在好幾個十多億美元的顧客。」

Ellison 指出，甲骨文與三大雲端運算供應商之一（亞馬遜、微軟或 Alphabet）簽署了一份價值 15 億美元的契約，將在雲端進行人工智慧 (AI) 培訓，「因為我們的價格低於他們的成本。且其 AI 訓練速度是其他雲的兩倍，價格卻只有其他雲的一半，事實上比這還好，好到看不到盡頭。」

美股周四大盤走低，科技股遭大拋售，甲骨文股價下跌 3.05%，至 109.43 美元，今年迄今仍上漲近 34%。

